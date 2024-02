Russia: Medvedev, reagiremo a eventuale attacco Nato con missili con "testate speciali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Nato inizierà un confronto militare con la Russia, Mosca utilizzerà "missili con testate speciali". Lo ha scritto sul proprio canale Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. L’ex presidente russo ha osservato che i Paesi occidentali parlano sempre della necessità di essere pronti per una guerra con la Russia al fine di "distrarre l'attenzione degli elettori per giustificare la spesa multimiliardaria sull'odiata Ucraina". "Pertanto, ogni giorno i leader di questi Paesi dicono quanto sia necessario prepararsi alla guerra con la Russia e continuare ad aiutare l'Ucraina, e quindi è necessario produrre più carri armati, proiettili, droni e altre armi", ha proseguito Medvedev. Tuttavia, un eventuale scontro tra Nato e Russia non seguirà lo scenario dell'operazione militare speciale in Ucraina, visto che il budget militare collettivo degli Stati membri della Nato può superare 1.500 miliardi di dollari. "A causa dell'incomparabilità delle nostre capacità militari, semplicemente non avremo altra scelta. (...) Per proteggere l'integrità territoriale del nostro Paese, verranno utilizzati missili balistici e da crociera con testate speciali", ha detto ancora Medvedev. Per l'ex presidente russo, uno sviluppo simile di eventi significherà "l'Apocalisse e la fine di tutto". "Pertanto, i politici occidentali dovrebbero dire ai loro elettori l'amara verità piuttosto che prenderli per idioti senza cervello. Devono spiegare loro cosa accadrà davvero e non ripetere il falso mantra sulla preparazione alla guerra con la Russia", ha concluso Medvedev. (Rum)