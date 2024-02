Segre: Zanettin (FI), solidarietà per accuse ingiuriose Basile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Commissione per le politiche europee del Senato, ho espresso a nome di Forza Italia la solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre per le dichiarazioni ingiuriose che le sono state rivolte da Elena Basile. La senatrice Segre è un fulgido esempio di tolleranza, equilibrio e saggezza e non merita certamente accuse tanto gravi quanto inconsistenti". Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione politiche Ue di Palazzo Madama, Pierantonio Zanettin. (Rin)