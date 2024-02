Cina-Norvegia: ministro Esteri Eide conclude visita a Pechino, ribadita volontà di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il titolare della diplomazia norvegese ha incontrato nella capitale cinese anche il vicepremier Ding Xuexiang, che ha posto l'accento soprattutto sulla cooperazione commerciale. Nell'ambito della visita, Eide ha infatti riconosciuto nel commercio "una parte importante" della cooperazione con la Cina, che offre "significative opportunità" per l'industria privata norvegese. Ding, da parte sua, ha ribadito che il suo Paese è disposto a condividere le opportunità di sviluppo con il Paese europeo, raccomandando tuttavia la creazione di un ambiente imprenditoriale "aperto, equo e non discriminatorio" per le sue imprese. In occasione del 70mo anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici, che ricorre quest'anno, il vicepremier cinese ha inoltre invocato un rafforzamento della fiducia, l'espansione della cooperazione, soprattutto nelle iniziative di contrasto al cambiamento climatico, e una maggior attenzione ai reciproci interessi. (Cip)