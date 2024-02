Cultura: dal 24 febbraio visite guidate mensili al Pantheon per persone con disabilità visive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sabato 24 febbraio 2024 (ore 11), al Pantheon, iniziano, con cadenza mensile, le visite guidate speciali per persone con disabilità visive. Il progetto di inclusione culturale è curato dalla direzione del monumento in collaborazione con l’istituto “Sant’Alessio-Margherita di Savoia”. “Dopo il positivo esperimento del 3 dicembre scorso, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, abbiamo deciso di rendere stabile, una volta al mese, questa iniziativa pensata per i disabili visivi ed eventuali accompagnatori ma aperta a tutte le persone interessate alla scoperta di un modo unico di percepire sensorialmente uno dei monumenti tra i più antichi e meglio conservati”, ha detto la direttrice Gabriella Musto. (Rin)