Imprese: AMF Italia a viceministro Leo, serve politica industriale della finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organi direttivi, gli associati e gli aderenti di AMF Italia – Associazione Intermediari Mercati Finanziari hanno incontrato ieri, presso la sede milanese di Mediobanca, il Viceministro dell’Economia e delle Finanze Professor Maurizio Leo. Durante l’incontro a porte chiuse il Viceministro Leo – introdotto dal Presidente di AMF Italia Marco Ventoruzzo e dal Prof. Stefano Vincenzi, General Counsel di Mediobanca e Vice Presidente di AMF Italia – ha illustrato le linee portanti del complesso lavoro di riforma fiscale nel quale è impegnato il Governo, con particolare riferimento alla fiscalità relativa ai servizi di investimento e alle operazioni di quotazione. L’incontro è stato inoltre l’occasione per avviare un tavolo di lavoro per discutere alcune proposte e riflessioni circa la fiscalità del settore finanziario e la funzione dei mercati dei capitali come motore di sviluppo e crescita per le PMI, con l’intervento del Prof. Giuseppe Marino, Ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Milano; Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita e Vice Presidente di AMF Italia; e Franco Fondi, esperto di diritto tributario e coordinatore del Comitato fiscale dell'Associazione (segue) (Com)