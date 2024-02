Pnrr: Ance Acer, 11 per cento opere a Roma concluse, per Giubileo è 0,6 per cento nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine 2023 la percentuale di opere del Pnrr concluse è pari all'11,1 per cento del totale, mentre la percentuale di cantieri aperti è pari al 22,1 per cento. Per quanto riguarda i lavori giubilari in tutto il Lazio, gli interventi portati a termine costituiscono lo 0,6 per cento del totale e risulta aperto il 4,8 per cento dei cantieri. I dati sono stati diffusi in apertura del convegno "Un anno di Opgr, osservatorio Pnrr e Giubileo Roma, aggiornamento monitoraggio" promosso da Ance Roma Acer e dall'osservatorio Recovery Plan che si sta svolgendo ora nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. (segue) (Rer)