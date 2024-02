Pnrr: Ance Acer, 11 per cento opere a Roma concluse, per Giubileo è 0,6 per cento nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza annovera, sul territorio di Roma e Città metropolitana, 1.907 progetti per un importo di 3,4 miliardi di euro. Fino al 31 dicembre 2023, tenendo a mente che per l'attuazione di un progetto possono essere necessarie più gare, sono state avviate 4.381 procedure di gara per servizi di progettazione e lavori per un importo di 2,5 miliardi di euro. La percentuale di cantieri aperti è pari al 22,1 per cento, mentre i lavori conclusi sono l'11,1 per cento del totale. Per oltre la metà dei lavori, il 53,9 per cento, le gare sono in corso. (segue) (Rer)