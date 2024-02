Segre: Paita (Iv) scrive a commissione antidiscriminazioni, totale vicinanza a senatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e componente della Commissione antidiscriminazioni, ha scritto una lettera a tutti i componenti della Commissione. Lo fa sapere l'Ufficio stampa di Italia Viva. "Carissimi, da un anno insieme sediamo sugli scranni della commissione anti discriminazioni con l'onore più alto di essere presieduti da Liliana Segre - si legge nella missiva -. Credo che, proprio per questo, dobbiamo tutti insieme sottoscrivere questa lettera per far sentire la nostra totale vicinanza ad una donna che quotidianamente e da sempre, con la sua storia e con le sue parole, è testimonianza dei valori più alti della Repubblica. Le frasi pronunciate da Elena Basile (due volte capo missione in Belgio ed in Svezia con il grado di ministro plenipotenziario) contro la senatrice Segre sono di una gravità inaudita e prive di fondamento ed offendono non solo la senatrice Segre, ma tutti noi. Ed è per questo che credo che sia necessario che la politica e le istituzioni, e noi membri della commissione antidiscriminazioni prima di tutti gli altri, ci stringiamo intorno alla senatrice Segre per stigmatizzare, senza se e senza ma, queste dichiarazioni profondamente offensive che colpiscono al cuore tutta la nostra comunità. Cara Presidente, chi colpisce lei, colpisce tutti noi", conclude.(Rin)