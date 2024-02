Viabilità: al via programma lavori sottovia Roma-Firenze Salaria, previsti solo nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato fissato, a partire da venerdì 9 febbraio, l'avvio dei lavori del sottovia "Roma-Firenze Salaria", situato al km 19+500 della D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Settebagni e l'allacciamento con il Grande Raccordo Anulare. Le lavorazioni, che prevedono interventi relativi alla piattaforma stradale e che, per specifiche ragioni tecniche, necessitano di essere svolte in assenza di traffico, si svolgeranno per i primi sei fine settimana in direzione Roma e nei successivi quattro verso la A1 Milano-Napoli. È quanto si legge in una nota Autostrade. Tale programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo, sarà comunque sempre garantita l'interruzione nel fine settimana della festività Pasquali, al fine di non interferire con i consueti spostamenti. Il cronoprogramma delle lavorazioni, definito anche sulla base dell'analisi dei flussi di traffico, nel tratto tra Settebagni e l'allacciamento con il Gra, prevede la chiusura nelle due notti del venerdì e del sabato, con orario 21:00-7:00. (segue) (Com)