Viabilità: al via programma lavori sottovia Roma-Firenze Salaria, previsti solo nel fine settimana (2)

- Contestualmente resterà chiusa, per l'intero fine settimana, l'entrata di Settebagni verso Roma/Gra. Dalle 7:00 alle 21:00 del sabato, verrà garantito il transito su una corsia, con la piena fruibilità della sede stradale ripristinata a partire dalle 7:00 della domenica. Per ottimizzare la gestione dei flussi, la Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia ha individuato i seguenti percorsi alternativi in direzione di Roma: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, percorrere la SS4 Salaria e seguire le indicazioni per Roma/Gra. In ulteriore alternativa, anticipare l'uscita alla stazione di Castelnuovo di Porto, percorrere la SP15a Tiberina, seguendo le indicazioni per Roma Centro e proseguire sulla SS3 Flaminia fino al Gra; per la chiusura dell'entrata di Settebagni, verso Roma, percorrere la SS4 Salaria e seguire le indicazioni per Roma/Gra. La Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia ha previsto, per tutto il periodo di attività, l'attivazione di un presidio dedicato al soccorso meccanico, oltre ad un potenziamento del servizio di assistenza all'utenza e dei presidi alla segnaletica. (Com)