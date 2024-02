Cina: inaugurata quinta stazione di ricerca in Antartide, Xi invia congratulazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inaugurato oggi la sua quinta stazione di ricerca in Antartide, nella zona costiera del Mare di Ross. Lo riporta l'emittente di Stato "Cctv", precisando che il Paese asiatico ha costruito quattro stazioni in 30 anni, di cui tre permanenti. Il presidente Xi Jinping si è congratulato per la messa in funzione della struttura, notando come una migliore comprensione, protezione e utilizzo delle regioni polari possano "apportare nuovi e maggiori contributi all'umanità".(Cip)