Pnrr: Tagliavanti (Cciaa), a Roma edilizia fondamentale, 14 per cento imprese è del settore

24 luglio 2021

- Il settore edile "è uno dei più importanti della città" a Roma poiché "quasi il 14 per cento delle imprese romane sono del settore edile e della sua lunga e importante filiera. Sono quasi 100 mila i lavoratori in questo settore". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio, Lorenzo Tagliavanti, nel corso del convegno "Un anno di Opgr, osservatorio Pnrr e Giubileo Roma, aggiornamento monitoraggio", nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma. "Secondo i dati Excelsior la capacità di ricerca delle imprese è intorno al 13 per cento in questo momento. La domanda di lavoro viene da questo settore. Un settore quindi che crea lavoro", ha aggiunto (Rer)