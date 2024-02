Germania: governo non ha ancora deciso su produzione Eurofighter di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale non ha ancora deciso sugli sviluppi dopo il 2030 della produzione di caccia multiruolo Eurofighter Typhoon di nuova generazione presso lo stabilimento del consorzio aerospaziale europeo Airbus di Manching, in Baviera. È quanto emerge dalla risposta del ministero della Difesa tedesco a un'interrogazione presentata da Reinhard Brandl, deputato dell'Unione cristiano-sociale (Csu) al Bundestag. In particolare, il dicastero afferma: “In Germania, il programma Eurofighter garantisce circa 25 mila posti di lavoro in oltre 120 aziende fornitrici in quasi tutti i Laender”. Pertanto, si tratta di “un importante fattore economico per l’industria aeronautica tedesca”. Secondo il ministero della Difesa di Berlino, “l'ulteriore utilizzo di queste capacità dopo la scadenza dell'attuale portafoglio ordini dipende da altre misure nel programma Eurofighter, che possono essere avviate sia dai Paesi partner sia da terzi”. Non si prevede, dunque, una decisione tempestiva. Entro il 2030, nell'impianto di Airbus a Manching in Baviera, verranno prodotti complessivamente 38 Eurofighter per l'aeronautica tedesca e 29 per quella spangola. Tuttavia, ciò che accadrà dopo non è chiaro. (Geb)