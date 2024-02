Sicurezza: Consac migra i propri servizi su Polo strategico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consac, gestore idrico nell’area del Cilento, sceglie il cloud di Polo strategico nazionale, proseguendo così il percorso di potenziamento delle misure di sicurezza adottate nel corso degli ultimi tre anni e favorire sempre più innovazione e trasformazione digitale. Il progetto sviluppato da Consac gestioni idriche con Polo strategico nazionale ha l’obiettivo – riferisce una nota – di migliorare i propri servizi secondo le direttrici di affidabilità, resilienza e indipendenza. Il piano dell’intervento, ideato e progettato da Polo strategico nazionale, per rispondere ai bisogni ed alle necessità di sviluppo innovativo di Consac, prevede l’applicazione del security end to end by design e interventi di re-architect e re-platform degli attuali sistemi informatici, rendendoli così più robusti, sicuri e interoperabili. Le soluzioni di Polo strategico nazionale verranno impiegate per memorizzare da un lato tutti i dati relativi al sistema di telecontrollo e al monitoraggio avanzato degli impianti e della qualità della risorsa idrica e dall’altro per archiviare in modo sicuro (backup) informazioni e dati relativi al funzionamento del sistema idrico sul territorio. (segue) (Com)