Sicurezza: Consac migra i propri servizi su Polo strategico nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consac, con un totale di 55 Comuni soci e delle oltre 100 mila utenze servite, rappresenta un esempio di innovazione sul proprio territorio che intende offrire il massimo della trasparenza a tutti i Comuni e cittadini coinvolti. In questo modo Consac garantirà sempre di più modernità ed efficienza nel proteggere i dati personali dei suoi utenti, nel rispetto delle norme vigenti europee. Consac, come molte altre amministrazioni locali che hanno già aderito a Polo strategico nazionale, dimostra la volontà di costruire iniziative innovative e concrete, avvalendosi delle competenze e delle infrastrutture ai massimi livelli di Psn. Il cambio di passo del sistema Paese si raggiungerà grazie alla cooperazione e al lavoro in sinergia di tutti gli attori coinvolti, con il supporto di Polo strategico nazionale nel presidio di tutti gli aspetti della complessa filiera della trasformazione digitale. (Com)