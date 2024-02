Pnrr: Tagliavanti (Cciaa Roma), spiegare bene cantieri, cittadini comprenderanno disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Quando si sviluppano cantieri in una città come Roma "i soggetti che vengono messi a prova sono i cittadini romani. Quello delle opere non è un problema solo per gli addetti ai lavori, ma ha a che fare anche con la capacita della cittadinanza di sopportare i disagi temporanei in attesa dell'opera. Ma i cantieri, se spiegati bene, sono una buona notizia per la città". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio, Lorenzo Tagliavanti, nel corso del convegno "Un anno di Opgr, osservatorio Pnrr e Giubileo Roma, aggiornamento monitoraggio", nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma. (Rer)