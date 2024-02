Ucraina: “Der Tagesspiegel”, Zelensky alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parteciperà alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza (Msc), in programma nel capoluogo della Baviera dal 16 al 18 febbraio. È quanto riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, aggiungendo che informazioni più dettagliate sono ancora riservate per motivi di sicurezza. Il direttore della Msc, l’ambasciatore Christoph Heusgen, non ha voluto confermare la partecipazione di Zelensky alla conferenza. Tuttavia, il diplomatico ha affermato che la Msc sta cercando di assicurarsi la presenza del presidente ucraino, a cui “un invito è stato esteso”. Se confermata, la visita a Monaco sarebbe la seconda in Germania per Zelensky dall’inizio della guerra di aggressione mossa dalla Russia contro il suo Paese. A maggio scorso, il capo dello Stato di Kiev si è recato a Berlino, dove ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, e ad Aquisgrana, dove è stato insignito con i suoi connazionali del Premio Carlo Magno. (Geb)