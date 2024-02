Caso Salis: Nordio, rispettiamo la sovranità altrui, Stato ha fatto il possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Salis denuncia che "lo Stato non fa niente" per sua figlia Ilaria ma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in una intervista alla "Stampa" spiega che "lo Stato ha fatto il possibile. Anche di più. Abbiamo oltre 2.000 cittadini in carceri straniere e per ciascuno ci attiviamo, nei limiti di norma". Si sentono lasciati soli: "Mai stati soli. L'ho incontrato due volte. E ci siamo mossi con doverosa sollecitudine, appena ci è stato prospettato il problema. Ma il nostro intervento ha un limite invalicabile: la sovranità della giurisdizione straniera". Il ministro non ha voluto firmare la garanzia che la detenzione domiciliare in Italia sarebbe stata in sicurezza: "Ci ha chiesto di descrivere al giudice ungherese le garanzie offerte dallo Sato italiano in caso di applicazione degli arresti domiciliari. Era una richiesta irricevibile. Se fosse stata una semplice spiegazione, il magistrato avrebbe potuto rispondere che anche lui conosceva la legge italiana. Se invece fosse stata una surrettizia richiesta di convertire la misura cautelare, sarebbe stata un'interferenza. L'idea che un ministro italiano possa suggerire a un giudice, italiano o straniero, come comportarsi, sarebbe vista, giustamente, come un sacrilegio". Nordio confessa inoltre di non capire cosa si intenda per "far la voce grossa nei confronti di una giurisdizione sovrana. Cosa accadrebbe se un ministro straniero volesse insegnare ai nostri magistrati cosa devono fare?". Ospitare Salis in ambasciata è "impossibile. È territorio italiano, ma non ha né la struttura né la legittimazione a sostituirsi a un domicilio privato come luogo di detenzione. Se, in astratto, un detenuto si allontanasse, commetterebbe il reato di evasione punito dalla legge italiana, ma sarebbe arrestato in Ungheria che dovrebbe riconsegnarlo a noi. Avremmo un insolubile conflitto di attribuzioni, mai verificato". (segue) (Rin)