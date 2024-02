Caso Salis: Nordio, rispettiamo la sovranità altrui, Stato ha fatto il possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I domiciliari in Ungheria non erano stati chiesti, forse per timore di ritorsioni neonaziste: "Non so perché non sia stata presentata subito la richiesta. Era l'unico mezzo per poter poi chiedere i domiciliari in Italia. Per gli accordi europei occorre il doppio passaggio, requisito non richiesto in India per i marò, che poi erano militari. Chiedere direttamente i domiciliari in Italia non poteva sortire effetto". Allora "l'unica cosa che possiamo e stiamo facendo, è assicurarci che vengano rispettate le regole umanitarie ed europee sulla detenzione". Al garante dei detenuti - continua il ministro - hanno assicurato "un trattamento conforme a leggi e accordi internazionali. Manette e catene non sono state abolite, ma sono un'eccezione. Normativa italiana ed europea sono chiarissime: l'imputato compare libero davanti al giudice, salvo non si dispongano misure coercitive per ragioni di sicurezza o pericolo di fuga. Purtroppo le abbiamo viste anche da noi. E vediamo imputati anche in gabbia, come bestie feroci. Non so cosa sia più degradante", conclude Nordio. (Rin)