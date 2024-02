Cina-Usa: scambi "schietti e costruttivi" durante terza riunione del gruppo di lavoro economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza riunione del gruppo di lavoro economico Cina-Usa si è conclusa ieri a Pechino con scambi “approfonditi, schietti, concreti e costruttivi” sulla situazione macroeconomica dei due Paesi, la cooperazione fiscale e finanziaria nell’ambito del Gruppo dei Venti (G20), il debito dei Paesi in via di sviluppo e le politiche industriali. Lo riferisce il ministero delle Finanze di Pechino in una nota, diramata a conclusione della riunione di due giorni tenuta nella capitale cinese. Nell’ambito dell’incontro, i rappresentanti di Pechino hanno espresso preoccupazione per l’aumento dei dazi statunitensi, le restrizioni agli investimenti bilaterali e le “sanzioni varate per reprimere le aziende” del Paese asiatico, precisa la nota. È stato tuttavia convenuto di mantenere aperto il canale della comunicazione con le controparti statunitensi. L’incontro è stato presieduto dal viceministro cinese delle Finanze, Liao Min, e dal sottosegretario al Tesoro Usa per gli affari internazionali, Jay Shambaugh. (Cip)