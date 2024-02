Hong Kong: attivista pro democrazia Agnes Chow ricercata dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota attivista pro democrazia Agnes Chow, che vive in autoesilio in Canada, è ufficialmente ricercata dalla polizia di Hong Kong per aver saltato l’udienza in tribunale prevista lo scorso anno. Durante un punto stampa tenuto ieri, il vice commissario responsabile della sicurezza nazionale Andrew Kan Kai-yan ha descritto come “vergognose” le azioni di Chow, che sarà “perseguita per il resto della sua vita”. “Nessun latitante dovrebbe illudersi di poter lasciare Hong Kong senza assumersi responsabilità legali”, ha aggiunto, evidenziando che la polizia “non risparmierà sforzi” per riportarla nell’ex colonia britannica. Chow è stato uno dei volti iconici durante le proteste pro democrazia del 2019, innescate da un disegno di legge che avrebbe permesso l’estradizione dei criminali in Cina. È stata condannata a 10 mesi di carcere per aver partecipato a un'assemblea non autorizzata durante la protesta e per collusione con forze straniere, ai sensi della controversa legge sulla sicurezza nazionale promulgata da Pechino a Hong Kong nel 2020. Ha ottenuto la libertà su cauzione a giugno 2021, scrivendo in un post su Instagram di essere stata portata in Cina dalla polizia di sicurezza nazionale di aver ricevuto la richiesta di scrivere lettere di gratitudine alle autorità in cambio della restituzione del suo passaporto, confiscato al momento dell'arresto. Il 3 dicembre scorso, Chow ha fatto sapere di aver lasciato il territorio per studiare in Canada e di non avere intenzione di ritornare nel suo Paese, nel timore di essere nuovamente arrestata. (Cip)