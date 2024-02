Difesa: società russo-indiana Brahmos in trattative per vendere missili all'Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società indo-russa Brahmos, che produce missili da crociera supersonici marittimi, aerei e terrestri, è in trattative con l'Arabia Saudita. Lo ha detto Pravin Pathak, direttore delle esportazioni di Brahmos, all’agenzia di stampa “Tass” al World Defense Show in corso a Riad. “Questa fiera è molto promettente sia per noi che per la Russia. Sono previsti diversi incontri ad alto livello, speriamo che il nostro prodotto comune venga promosso da queste parti. Qui (in Arabia Saudita) hanno mostrato un grande interesse. Speriamo davvero in questi negoziati”, ha detto Pathak. Secondo il dirigente sono previste anche alcune trattative con le delegazioni di altri Paesi del Medio Oriente. (Rum)