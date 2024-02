Ucraina: Consiglio federale esorta Paesi occidentali a fermare aiuti militari a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La continua fornitura di armi all'Ucraina da parte dei Paesi occidentali rende questi Stati diretti complici del regime di Kiev. E' quanto si legge in una dichiarazione del Consiglio federale (camera alta del Parlamento russo) approvata oggi. "Il Consiglio federale della Federazione Russa esprime una forte protesta contro le continue forniture da parte degli Stati dell'Occidente collettivo al regime di Kiev di armi, munizioni e attrezzature militari, con l'uso delle quali vengono commessi omicidi di civili e distruzione di infrastrutture civili della Federazione Russa", si legge nel documento. Il Consiglio federale ha esortato i Parlamenti del Regno Unito, Irlanda del Nord, Stati Uniti, Germania, Francia, Repubblica Ceca e altri Stati membri della Nato e del l'Ue a "rendersi conto della responsabilità diretta dei loro Paesi per la morte di civili a seguito degli attacchi" ucraini. Mosca ha invitato i Paesi occidentali ad adottare misure immediate per fermare la fornitura di armi, munizioni e attrezzature militari "al regime criminale di Kiev". (Rum)