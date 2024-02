Governo: Renzi, con questo Pd Meloni dorme serena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista a "Libero Quotidiano" spiega che "il politico risolve i problemi, trasforma le idee in leggi che incidono nella vita delle persone. Poi ci sono gli influencer, che comunicano alla grande, che sono sempre pronti a dire la cosa giusta che colpisce la pancia delle persone, ma non risolve mai il problema". Se fa un esempio ci aiuta a capire. Prende il caso della protesta dei trattori: "Da un lato abbiamo l'Europa, che in questi anni ci ha venduto l'ambientalismo come un'ideologia assoluta, peraltro facendoci perdere fette consistenti di mercato in favore di Cina e India. E che fa marcia indietro appena vede gli agricoltori in piazza, avendo ignorato per anni chi, come noi, proponeva una transizione sostenibile anche a livello economico. Vince chi grida, insomma. Poi c'è l'Italia". "Il ministro Lollobrigida - continua l'ex premier - alza le tasse agli agricoltori e intanto ne sposa la protesta. Il mio governo le aveva abbassate: è questo che dovrebbe fare la politica". La sinistra non è immune da questa patologia: "Figuratevi se posso pensare una cosa del genere: certo che anche la sinistra ne soffre. Il Pd di Elly Schlein ha deciso di rinunciare al pragmatismo riformista: sfila ai gay pride, ma non porta a casa leggi sui diritti. Parla di salario minimo, ma non dice una parola sui salari bassi della classe media. Giuseppe Conte, poi, è il camaleonte influencer per eccellenza: è passato dal definirsi populista a progressista, ha utilizzato il reddito di cittadinanza per incamerare consenso, ha prodotto il disastro del superbonus. Però sui social va alla grande". Italia Viva invece dice di voler rimettere la palla al centro: "Significa che vogliamo tornare a fare politica, non solo tweet che collezionano like. (segue) (Rin)