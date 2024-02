Governo: Renzi, con questo Pd Meloni dorme serena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E se Giorgia Meloni dorme tranquilla, lo deve proprio alla fallimentare strategia del Pd: dal capolavoro di Enrico Letta, che ha vivisezionato l'opposizione mettendo veti dettati dal rancore, a Elly Schlein, che ha spostato sempre più a sinistra il partito". Renzi osserva inoltre che "sembra di essere tornati alla nostalgia dell'Unione sovietica, fra elogi a Lenin e Goffredo Bettini che suggerisce di recuperare la scintilla della Rivoluzione d'ottobre. Noi abbiamo scelto di non essere ambigui: ho detto chiaro alla Knesset, da premier, che bisogna lavorare sull'idea dei 'due popoli, due Stati', ma non si può non stare nettamente dalla parte di Israele contro il terrorismo di Hamas. Noi siamo saldamente dalla parte dell'occidente, lasciamo le altre opposizioni alla loro ambiguità". A proposito di ambiguità: da sinistra l'accusa è di fare sponda con la maggioranza sul premierato: "Mi sono giocato tutto con il referendum del 2016. L'elezione diretta del premier, il sindaco d'Italia, era nel programma del Terzo Polo. Dirò di più. È una proposta storica del Pds. Io, a differenza di altri, non cambio idea solo perché sono - e resto saldamente - all'opposizione del governo". "Serve ridare voce ai cittadini - conclude Renzi - e garantire stabilità. Detto questo, la riforma è pasticciata e la maggioranza la sta gestendo in modo confusionario". (Rin)