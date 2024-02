Paesi Bassi-Cina: ambasciata Pechino nega spionaggio, accuse “infondate e dannose”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha organizzato operazioni di spionaggio informatico nei Paesi Bassi. Lo sostiene l’ambasciata di Pechino ad Amsterdam. La sede diplomatica ha definito “infondate e dannose” le informazioni contenute nell’ultimo rapporto delle agenzie d’intelligence olandesi, secondo cui la rete militare nazionale sarebbe stata violata lo scorso anno da presunte spie cinesi. Le denunce dei Paesi Bassi fanno seguito a quelle delle Filippine, che pure hanno dichiarato a inizio settimana di aver sventato un attacco da parte di hacker cinesi. Negli ultimi mesi, anche il governo degli Stati Uniti ha rafforzato la sicurezza informatica, lanciando un’operazione per combattere una pervasiva operazione di hacking cinese che ha compromesso migliaia di dispositivi connessi a Internet. Il gruppo di pirati informatici al centro delle attività, Volt Typhoon, ha destato ampie preoccupazioni in seno all’intelligence, secondo cui la Cina punta a compromettere le infrastrutture critiche occidentali, tra cui porti navali, fornitori di servizi Internet e servizi di pubblica utilità. (Cip)