Cina-Svizzera: vicepresidente Han riceve ministro Esteri, focus su futuro relazioni

- Il vicepresidente della Cina, Han Zheng, ha ricevuto ieri a Pechino il ministro degli Esteri della Svizzera, Ignazio Cassis, con cui ha discusso del futuro sviluppo delle relazioni bilaterali. “Cina e Svizzera hanno costruito un partenariato strategico innovativo, che costituisce un ottimo esempio di cooperazione amichevole tra Paesi diversi per sistemi sociali e dimensioni, che si trovano in differenti fasi di sviluppo”, ha detto Han. In vista del 75mo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche, che cadrà il prossimo anno, il vicepresidente cinese ha invitato l’esecutivo svizzero a portare avanti “la bella tradizione di amicizia” tra i due Paesi, ad approfondire la cooperazione e a rispettarsi reciprocamente. Cassis, da parte sua, ha ribadito la “grande importanza” attribuita dal suo Paese allo sviluppo delle relazioni bilaterali con la Cina, con cui vuole “approfondire gli scambi a tutti i livelli”. (Cip)