Germania: produzione industriale in calo dell’1,6 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Germania ha subito a dicembre del 2023 una contrazione dell’1,6 per cento su base mensile e del 3 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Nell’intero anno scorso, il declino è stato dell’1,5 per cento, secondo i dati preliminari dell’Ufficio federale di statistica (Stba). L’entrata ha corretto il risultato di novembre dal -0,7 al -0,2 per cento su base mensile. Il dato annuo è del -4,3 per cento. (Geb)