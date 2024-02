Cina-Usa: vicepremier a sottosegretario Shambaugh, cooperazione deve essere approfondita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Stati Uniti dovrebbero approfondire la cooperazione e stabilizzare le relazioni tramite il gruppo di lavoro economico congiunto. Lo ha detto il vicepremier cinese, He Lifeng, nel corso di un incontro tenuto ieri a Pechino con una delegazione guidata dal sottosegretario al Tesoro Usa per gli affari internazionali, Jay Shambaugh, che ha co-presieduto la terza riunione del gruppo di lavoro economico Cina-Usa. Cina e Stati Uniti dovrebbero attuare le intese raggiunte dai presidenti Xi Jinping e Joe Biden nel corso del faccia a faccia tenuto a San Francisco lo scorso novembre, oltre che continuare a “sfruttare al meglio” il gruppo di lavoro economico per approfondire scambi e cooperazione, ha detto He. (Cip)