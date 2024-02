Cina-El Salvador: Xi si congratula con Bukele per rielezione alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato con Nayib Bukele per la sua vittoria alle elezioni presidenziali in El Salvador, con cui intende cooperare per “innalzare le relazioni bilaterali a un nuovo livello”. Nel messaggio inviato a Bukele, Xi ha ricordato “il rapido e onnicomprensivo sviluppo” registrato dalle relazioni bilaterali, che hanno prodotto “risultati proficui” e apportato “benefici tangibili” ai rispettivi popoli. “Pechino apprezza molto la ferma adesione del presidente Bukele al principio della ‘Cina unica’ e la grande importanza attribuita allo sviluppo delle relazioni bilaterali. Sono disposto a lavorare con il presidente di El Salvador per rafforzare la guida strategica, approfondire la cooperazione in vari settori e innalzare le relazioni a un nuovo livello a vantaggio dei due popoli”, ha detto Xi. (Cip)