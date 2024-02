Kazakhstan: Tokayev presiede riunione allargata di governo, focus su sviluppo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha presieduto oggi una riunione allagata del governo, per fare il punto sui risultati dello sviluppo socioeconomico del Paese del 2023 e delineare i prossimi obiettivi. Lo riferisce la presidenza kazaka, precisando che all’incontro hanno partecipato il nuovo primo ministro, Olzhas Bektenov, membri dell’esecutivo, governatori regionali, il presidente della banca nazionale e dirigenti di aziende pubbliche. Tokayev ha sottolineato che l’anno scorso l’economia nazionale è cresciuta del 5,1 per cento, ma ha esortato a dare nuovo slancio all’attività del governo, che punta a un aumento del prodotto interno lordo di almeno il sei per cento annuo. Il presidente, inoltre, ha sollecitato un cambiamento delle modalità di lavoro, all’insegna della concretezza e della riduzione della burocrazia. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, Tokayev ha citato innanzitutto una gestione efficace del bilancio e ha annunciato una riforma del fisco, già in fase di elaborazione. Tra le priorità ha indicato, inoltre, l’incremento degli investimenti nazionali ed esteri, per il quale occorre una stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche e settore privato. (segue) (Res)