Kazakhstan: Tokayev presiede riunione allargata di governo, focus su sviluppo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha affermato anche che è necessario adottare misure di liberalizzazione. Tra i temi importanti per il prossimo futuro c’è anche lo sviluppo del complesso agroindustriale, insieme all’uso efficiente delle risorse idriche. I fondi per l’agricoltura dovrebbero essere aumentati il più possibile, anche con l’aiuto delle banche di sviluppo. Secondo Tokayev occorre dare impulso anche allo sviluppo industriale e deve essere accelerata la modernizzazione dei servizi pubblici e dell’energia. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, il presidente ha richiamato l’attenzione sui lavori in corso su alcune importanti arterie stradali, tra cui l’autostrada Astana-Balkash-Almaty. Il leader ha poi ricordato l’importanza della digitalizzazione dell’economia e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Riguardo alle politiche sociali, è stata evidenziata la necessità di rivedere le strutture e i meccanismi di assistenza sociale e di sostegno ai cittadini. Va anche migliorata l’assistenza sanitaria e vanno garantiti servizi ancora non disponibili, ha concluso il presidente. (Res)