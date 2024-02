Iraq-Turchia: il ministro della Difesa a Baghdad per discutere della sicurezza dei confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno dell’Iraq, Abdul Amri al Shimmari, ha incontrato il ministro della Difesa della Turchia, Yasar Guler, per discutere del rafforzamento congiunto della sicurezza al confine. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero dell’Interno di Baghdad, secondo cui le parti hanno parlato anche del rafforzamento delle relazioni. Al Shimmari ha espresso la speranza che "ci saranno molte intese tra i due paesi a beneficio degli interessi comuni e per rafforzare i legami di cooperazione nei campi della sicurezza". Il ministro della Difesa turco, da parte sua, ha elogiato "i grandi sforzi compiuti dal ministero dell’Interno iracheno per combattere la droga e la criminalità organizzata, nonché per rafforzare la sicurezza e la stabilità in varie regioni dell'Iraq".(Irb)