Cina-Namibia: Xi si congratula con Mbumba per insediamento alla presidenza

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato con l'omologo della Namibia, Nangolo Mbumba, per il suo insediamento. "Cina e Namibia godono di una profonda e tradizionale amicizia, hanno una proficua cooperazione in vari campi e si sostengono a vicenda su questioni di cruciale interesse e di grande preoccupazione per entrambe le parti", recita il messaggio del presidente cinese. "Attribuisco grande importanza allo sviluppo delle relazioni bilaterali e sono disposto a collaborare con il presidente Mbemba per promuovere un nuovo sviluppo del partenariato cooperativo strategico onnicomprensivo, salvaguardare l'equità e la giustizia internazionali nonché gli interessi comuni ai Paesi in via di sviluppo", conclude Xi. (segue) (Cip)