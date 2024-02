Cina-Namibia: Xi si congratula con Mbumba per insediamento alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente della Namibia Nangolo Mbumba ha giurato il 5 febbraio come nuovo presidente del Paese. "Indosserò questo pesante mantello, consapevole del peso di questa responsabilità, per servire tutto il popolo della Repubblica della Namibia con la massima dedizione e impegno, al servizio di tutti i cittadini della Casa della Namibia", ha dichiarato citato da "The Nation online", promettendo di rafforzare "l'eccellente quadro tracciato" dal suo predecessore ma ricordando con una battuta che non sarà candidato alle elezioni generali di novembre. "Alle elezioni non ci sarò, quindi niente panico", ha scherzato durante la cerimonia di giuramento. Mbumba ha quindi annunciato che l'ex vicepremier Netumbo Nandi-Ndaitwah assumerà la carica di vicepresidente. (segue) (Cip)