Cina-Namibia: Xi si congratula con Mbumba per insediamento alla presidenza (3)

- Mbumba assume l'incarico dopo che domenica il presidente Hage Geingob è morto all'età di 82 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio, ricordando che l'ex capo dello Stato aveva iniziato il mese scorso una cura contro il cancro. Geingob è morto nell'ospedale Lady Pohamba della capitale Windhoek con la moglie e i figli al suo fianco. A dicembre Geingob, che è stato un attivista anti apartheid e premier per 12 anni, aveva annunciato di aver iniziato un trattamento in seguito alla scoperta di "cellule cancerose" durante una colonscopia e una gastroscopia di routine. Il suo ufficio annunciò successivamente che si sarebbe recato negli Stati Uniti per cure mediche prima di rientrare in Namibia. L'anno prima della sua elezione, nel 2014, Geingob aveva subito un intervento chirurgico al cervello e l'anno successivo ha rivelato di essere sopravvissuto al cancro alla prostata, oltre ad essersi sottoposto in precedenza a un intervento chirurgico all'aorta nel vicino Sudafrica. (Cip)