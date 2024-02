Francia: oggi cerimonia per vittime francesi e franco-israeliane attacco Hamas contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia rende oggi omaggio alle 42 vittime francesi e franco-israeliane che hanno perso la vita nell'attacco condotto il 7 ottobre dal movimento islamista palestinese Hamas ad Israele. La cerimonia avverrà in presenza del presidente Emmanuel Macron nel cortile del complesso monumentale degli Invalides, a Parigi e inizierà alle 11:45. Al termine il capo dello Stato si intratterrà con le famiglie delle vittime. Alla cerimonia saranno presenti anche esponenti del partito della sinistra radicale La France Insoumise, che subito dopo l'attacco si era rifiutata di definire Hamas come un movimento terrorista. Alcune delle famiglie delle vittime nei giorni scorsi hanno chiesto a Macron di vietare la loro presenza. In Francia c'è la comunità ebraica più importante d'Europa, con 500mila persone. Circa 100mila cittadini francesi e franco-israeliani vivono in Israele. (Frp)