Romania: Iohannis terrà oggi un discorso al Parlamento europeo

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis interverrà oggi davanti al Parlamento europeo in seduta plenaria, riunito a Strasburgo, nell'ambito del dibattito "Questa è l'Europa". Il capo dello Stato è stato invitato dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a partecipare a questo dibattito. "L'invito rivolto al presidente Iohannis a intervenire nella plenaria del Parlamento Europeo, in un anno cruciale per il futuro dell'Unione, anche nella prospettiva delle elezioni del Parlamento Europeo e delle grandi decisioni che saranno prese nel prossimo periodo, riflette l'apprezzamento del Parlamento europeo per il ruolo attivo e costruttivo del presidente della Romania e del nostro Paese come promotore di un progetto europeo coesivo, solido, trasparente e vicino ai cittadini", sostiene l'amministrazione presidenziale di Bucarest in un comunicato. Il capo dello Stato presenterà, nella sessione plenaria del Parlamento europeo, la sua visione sulle soluzioni alle principali sfide che l'Ue si trova ad affrontare e sottolineerà le azioni comuni che devono essere intraprese per difendere e promuovere gli interessi dei cittadini europei, così come il loro benessere e la loro sicurezza, ha dimostrato anche la fonte citata. (segue) (Rob)