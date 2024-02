Romania: Iohannis terrà oggi un discorso al Parlamento europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del viaggio a Strasburgo, il presidente Iohannis avrà anche consultazioni con il presidente del Parlamento europeo sui temi attuali dell'agenda europea e sulle priorità per il 2024. I due funzionari terranno colloqui faccia a faccia e terranno dichiarazioni alla stampa congiunte. Il capo dello Stato incontrerà anche gli eurodeputati rumeni. La serie di dibattiti "Questa è l'Europa" ospitata dal Parlamento europeo è iniziata nel 2022, poco dopo lo scoppio della guerra contro l'Ucraina. Nel periodo 2022-2023 si sono svolti 12 incontri di questo tipo con i leader europei, con l'obiettivo di riaffermare i valori e l'unità europea, rafforzare il dibattito democratico su questioni di attualità e generare una visione coerente sul futuro del progetto europeo. Nell'ottobre 2018, il presidente della Romania ha pronunciato un discorso durante il dibattito in plenaria del Parlamento europeo sul futuro dell'Europa. (Rob)