Mps: Lovaglio, Banca è ripartita, scalata montagna con zaino molto pesante

- Adesso Mps “è ripartita”. Abbiamo creato le condizioni giuste per un rinascimento. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, nel corso della conference call di presentazione dei risultati consolidati 2023. L’Ad ha sottolineato come la Banca abbia portato sulle spalle il peso legato ai contenziosi legali: “è stato come scalare una montagna con uno zaino molto più pesante. Poiché riteniamo che adesso il nostro zaino si sia alleggerito notevolmente, riteniamo di poter accelerare il nostro passo, focalizzandoci sull’attività commerciale”. (Rin)