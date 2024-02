Ucraina: esplosioni a Kiev, difesa aerea contrasta attacchi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esplosioni si sono verificate a Kiev questa mattina a causa di un attacco missilistico russo: le forze e i sistemi di difesa aerea stanno operando per respingere l'attacco. Lo riferiscono il sindaco di Kiev Vitaliii Klitschko e l'Aeronautica ucraina su Telegram. Secondo le fonti militari, sono stati rilevati dei missili da crociera in avvicinamento verso Kiev intorno alle 7 del mattino (le 6 in Italia). Successivamente si sono sentite esplosioni nella capitale. "Esplosioni in città. La difesa aerea è in funzione. Restate nei rifugi!", ha scritto Klitschko su Telegram. Questa notte intorno alle 3:40 (le 2:40 in Italia) è stato registrato il decollo di un Tu-95 russo dall'aeroporto di Olenya nella regione di Murmansk. L'Aeronautica militare ucraina ha avvertito che il lancio di missili nemici sarebbe potuto avvenire intorno alle 5 del mattino (le 4 in Italia). Intorno all'ora prevista è stato annunciato l'allarme nelle regioni orientali e meridionali dell'Ucraina e, successivamente, si è saputo di esplosioni a Kharkiv a causa di un attacco missilistico e a Mykolaiv a causa di un attacco di droni kamikaze di tipo Shahed. In seguito sono state udite esplosioni anche nella regione di Kiev e in quella di Cherkasy. (Kiu)