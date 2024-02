Usa: disfatta di Haley in Nevada, ha ottenuto meno voti dell'opzione "nessun candidato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per anni gli elettori del Nevada hanno selezionato i loro candidati presidenziali attraverso i "caucus", assemblee locali organizzate dai rispettivi partiti. Dopo le elezioni del 2020, i legislatori democratici hanno avviato un iter teso a superare il sistema dei caucus, criticato per la bassa affluenza alle urne e la forte influenza degli attivisti di partito, e ad organizzare invece primarie a livello statale. Nel 2021 i legislatori del Nevada hanno approvato una legge che istituiva le primarie e garantiva il diritto di voto per posta a ogni elettore dello Stato, come alternativa al voto in presenza. Tuttavia, i Repubblicani del Nevada si sono opposti al cambiamento e hanno citato in giudizio lo Stato. Il conflitto ha portato a una situazione confusa, in cui gli elettori conservatori hanno l'opportunità di votare sia alle primarie statali di ieri - disertate però dal Partito repubblicano e dall'ex presidente Donald Trump, principale candidato repubblicano alla presidenza - sia ai caucus organizzati giovedì 8 febbraio, da cui dipenderà l'effettiva assegnazione dei 26 delegati statali del partito. (Was)