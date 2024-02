Azerbaigian: aperte le urne per le presidenziali, 6 milioni di cittadini chiamati al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono aperti questa mattina alle 5 ora italiana i seggi elettorali per le elezioni presidenziali anticipate in Azerbaigian. Circa 6 milioni di cittadini sono chiamati a votare nel Paese e nelle rappresentanze diplomatiche della repubblica nel mondo: sono 6.537 i seggi elettorali che resteranno aperti sino alle ore 16 italiane. A seguito del ripristino della sovranità dell'Azerbaigian nei territori del Karabakh, le elezioni presidenziali del 2024 si terranno per la prima volta in tutto il territorio internazionalmente riconosciuto come parte del Paese caucasico. Più di 20 mila persone parteciperanno al voto nei seggi elettorali nei territori che sino allo scorso anno non erano controllati dalle autorità di Baku. Per il voto dei cittadini all'estero sono stati creati 49 seggi elettorali in 37 Paesi. (segue) (Rum)