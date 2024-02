Polonia: attacco russo in Ucraina, attivata Aeronautica per garantire sicurezza spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha attivato il protocollo per la protezione del proprio spazio aereo a seguito dell'attacco missilistico russo in corso contro il territorio dell'Ucraina: alcuni aerei dell'Aeronautica militari sono stati fatti decollare per monitorare il confine polacco-ucraino. Lo riferisce il Comando operativo polacco sul social network X. "Avvisiamo sull'attivazione dell’Aeronautica polacca e alleata", si legge nel messaggio. (Vap)