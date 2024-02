India: esplode fabbrica di fuochi d'artificio, almeno 11 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 11 persone hanno perso la vita e più di un centinaio sono rimaste ferite nell'esplosione verificatasi ieri presso uno stabilimento per la fabbricazione di fuochi d'artificio nel distretto di Harda, nello Stato indiano centrale di Madhya Pradesh. Il commissario locale, Pawan Kumar Sharma, ha dichiarato che almeno 174 persone sono state trasportate in ospedale a seguito dell'esplosione. "Proseguono le ricerche tra i detriti per accertare la presenza di altri corpi", ha dichiarato il funzionario. (Inn)