Corea del Sud: tasso di approvazione presidente Yoon cala al 34 per cento

- Il tasso di approvazione del presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, è calato di un punto percentuale in un mese attestandosi al 34 per cento, secondo un sondaggio effettuato congiuntamente dall'agenzia di stampa "Yonhap" e da Yonhap News Tv, pubblicato nella giornata di oggi. Il sondaggio attribuisce il 33 per cento dei consensi al Partito del potere dei nazionali (Ppp) del presidente, mentre il Partito democratico, principale forza di opposizione, si attesta al 35 per cento, a circa due mesi dalle elezioni parlamentari in programma nel Paese il 10 aprile. Il sondaggio, effettuato lo scorso fine settimana, ha coinvolto mille cittadini coreani di età pari o superiore a 18 anni. (Git)