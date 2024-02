Germania: oggi lo sciopero del personale di terra di Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso in Germania lo sciopero del personale di terra del gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca. Indetta dall'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di), l'astensione dal lavoro è iniziata alle 4:00 di questa notte e terminerà alle 7:10 di domani, 8 febbraio. Secondo il sindacato, a scioperare saranno in 25 mila tra i dipendenti di Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services e Lufthansa Engineering and Operational Services. L'azienda ha avvertito i passeggeri dei voli cancellati di non recarsi negli aeroporti in nessun caso, “perché i banchi per le riprenotazioni non saranno purtroppo presidiati a causa dello sciopero”. Dalla mobilitazione della Ver.di sono interessati gli scali di Francoforte sul Meno, Monaco di Baviera, Berlino, Amburgo e Duesseldorf. Lufthansa prevede che l’80-90 per cento dei voli previsti verrà cancellato. Sui circa mille collegamenti previsti dovrebbero esserne effettuati dai 100 ai 200, con oltre 100 mila passeggeri che dovranno cambiare i loro piani di viaggio a causa dello sciopero. (segue) (Geb)