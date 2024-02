Germania: oggi lo sciopero del personale di terra di Lufthansa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa mobilitazione, la Ver.di intende aumentare la pressione su Lufthansa nelle trattative per il rinnovo del contratto collettivo. Il sindacato chiede un aumento salariale del 12,5 per cento o di almeno 500 euro al mese per 12 mesi, nonché un premio di compensazione dell'inflazione da tremila euro. Lufthansa ha fissato la sua offerta a un incremento degli stipendi del 13 per cento su tre anni, con bonus per compensare il rincaro dei prezzi di tremila e duemila euro. Come nota l'emittente radiotelevisiva “Ard”, se si includono gli aumenti della precedente tornata di contrattazione collettiva, i lavoratori di Lufthansa otterrebbero un incremento delle retribuzioni del 25 per cento. Tuttavia, la Ver.di ritiene inadeguata questa offerta. (Geb)