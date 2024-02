Malesia: scandalo 1Mdb, ex premier Najib Razak intende presentare petizione per una grazia totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Malesia Najib Razak, che sta scontando una condanna per il suo ruolo nel vasto scandalo della malversazione ai danni del fondo sovrano 1Malaysia Development Bhd (1Mdb), sta valutando la possibilità di presentare una nuova petizione per ottenere una grazia completa, dopo aver ricevuto un perdono parziale la scorsa settimana. Lo riferiscono i media malesiani, ricordando che la Commissione delle grazie di Malesia, presieduta dal re, ha annunciato formalmente la decisione di dimezzare la pena a 12 anni di reclusione che l'ex premier sta scontando dopo la condanna in via definitiva. Najib ha ricevuto un "perdono parziale", che si applica anche alla sanzione pecuniaria da 210 milioni di ringgit (44,4 milioni di dollari) imposta all'ex capo del governo, e ridotta a 50 milioni di ringgit. Secondo la stampa malesiana, grazie al dimezzamento della pena detentiva Najib potrebbe ottenere la libertà vigilata per buona condotta ad agosto 2026. (segue) (Fim)