Corea del Sud-Svizzera: ministro Esteri Cho riceve l'omologo Cassis a Seul

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Cho Tae-yul, ha ricevuto ieri a Seul l'omologo della Svizzera Ignazio Cassis, impegnato in un viaggio nella regione indo-pacifica. Lo ha confermato oggi tramite una nota il ministero degli Esteri coreano, secondo cui i due ministri hanno discusso lo stato delle relazioni bilaterali, la cooperazione tra i rispettivi Paesi sull'area internazionale e le crisi regionali: quest'anno, infatti, Svizzera e la Corea del Sud siederanno insieme nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come membri non permanenti. I ministri si sono confrontati in merito alla crisi in Ucraina, ribadendo l'impegno dei due Paesi a sostenere gli sforzi internazionali per porre fine al conflitto. Cho ha evidenziato l'importanza degli scambi di alto livello che si sono svolti lo scorso anno, in occasione del 60mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Svizzera. (segue) (Git)